La diga di Kakhovka, minata e distrutta, cede. In Ucraina, nell'area di Kherson, strade inondate dall'acqua e migliaia di persone costrette a lasciare le proprie case, mentre Kiev e Mosca si scambiano ...

Diga Khakhovka minata, acqua invade Kherson: il video del disastro Entilocali-online

Oleksandr Prokudin, capo della regione di Kherson, ha postato un video su Telegram in cui afferma che a causa dei danni alla diga di Nova Kakhovka «l'acqua raggiungerà un… Leggi ...L’attacco alla diga di Nova Kakhovka potrebbe costituire un crimine di guerra. Il “Protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei con ...