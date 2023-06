(Di martedì 6 giugno 2023) E' terminata la squalifica a vita di. LaNazionaleha accolto l'istanza di revisione depositata lo scorso 24 gennaio nell'interesse dell'ormai ex giocatore....

E' terminata la squalifica a vita di Jonathan Bachini. La Procura Nazionale Antidoping ha accolto l'istanza di revisione depositata lo scorso 24 gennaio nell'interesse dell'ormai ex giocatore. Bachini era stato squalificato nel 2006 dalla Commissione

Calcio: la Procura antidoping grazia Jonathan Bachini sport.tiscali.it

