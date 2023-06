Renzi tuona contro l’intellighenzia di sinistra | «Letta | Murgia e Saviano i migliori amici di Meloni | così resterà al governo 30 anni»

(Di lunedì 5 giugno 2023) È un Matteoscatenato, quello che dalle colonne del Riformista di domani, martedì 6 giugno, si scagliatutti gli «eroi» di– politica e culturale – che con la loro opposizione inflessibile, a suo dire, si rivelano essere idi Giorgia. «resteranno all’opposizione per i prossimi 30», è il giudizio tombale di. A due mesi esatti dall’annuncio del nuovo incarico, e a poco più di uno dall’inizio della sua direzione del quotidiano,prende gusto nelle vesti di editorialista. E nell’edizione ora in rotativa, ne ha davvero per tutti. Centrodestra escluso, a parte qualche puntura di spillo. «Il tempo dirà se Giorgiaè una premier capace ...

Quali Tutti coloro che da mesi esacerbano i toni sulla pericolosità sua o delle sue scelte, sostiene. "Il miglior amico di Giorgia è chi dice che se cambiano le regole di controllo sulla Corte ...... 'Un libro per ogni persona che nasce Ma che modo di pensare è -Calenda - Una ... Ae Calenda serve un vademecum per evitare di insultarsi e litigare In realtà, il ministro dell'...E su Pichetto Fratin: 'Non distingue la super dalla benzina' A distanza di tanti anni da ' I potenti al tempo di' (Chiaralettere, 2015), lo scrittore Luigi Bisignani torna in libreria insieme ...

Renzi tuona contro l'intellighenzia di sinistra: «Letta, Murgia e ... Open

Bisignani e Madron presentano al Festival dell’Economia la loro ultima fatica editoriale “I potenti ai tempi di Giorgia”, rivelando qualche divertente aneddoto ...Compatti sulla conduttrice che lascia la Rai, divisi sulle nomine. Schlein: «Con una premier donna, una Rai ancora più maschile». Conte: «A noi interessa cambiare la legge che piega l’azienda ai voler ...