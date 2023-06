Pnrr | Conte | Governo non vuole i controlli e accumula ritardi

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 giugno 2023) (Agenzia Vista) Roma, 05 giugno 2023 "Abbiamo unche è in ritardo sull'attuazione, anche se continua a dire che non è in ritardo. Abbiamo una rata da Bruxelles che non stiamo discutendo loro. E loro pensano di risolvere problema eliminando il controllo concomitante della Corte dei Conti, che non è un controllo concepito per ritardare ma semplicemente per vigilare. Loro non soffrono il controllo", le parole del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, sulla questione di fiducia posta sul Decreto Pa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev