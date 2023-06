Impagnatiello in cella con un altro detenuto. Il video della notte dell'omicidio

Leggi su agi

(Di lunedì 5 giugno 2023) AGI - Alessandrocondivide con un'altra persona lanel carcere di San Vittore in cui si trova per aver ucciso Giulia Tramontano, la 29enne incinta di 7 mesi, la sera di sabato 27 maggio a Senago. Lo apprende l'AGI. Probabilmente la persona con cui divide gli spazi nel quinto raggio è accusata di un reatostessa 'tipologia' del suo. Il barman è osservato con particolare attenzione anche per il rischio che si suicidi dopo aver detto che "l'unico pentimento che abbia un senso è togliermi la vita". Sono le 3.14 di domenica28 maggio quando Alessandrorientra a casa. Poche ore prima ha ucciso - come da lui stesso confessato solo 72 ore dopo - la compagna Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi. Otto minuti dopo, alle 3.22, esce brevemente in ...