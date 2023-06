Ciclismo | Giro Delfinato Alaphilippe vince 2tappa | Laporte leader

(Di lunedì 5 giugno 2023) Per l'ex campione del mondo prima gioia da fine febbraio ROMA - Dopo un'attesa lunga 100 giorni, Julianriassapora il gusto della vittoria. Il francese della Soudal - Quick Step torna ad ...

Il francese della Soudal - Quick Step torna ad alzare le braccia al cielo per la prima volta dal successo alla Classic Sud Ardeche di fine febbraio aggiudicandosi la seconda tappa deldel ...Al Museo delè stata infatti prolungata di una settimana l'esposizione del mezzo con cui, ... Paret - Peintre ha partecipato al recented'Italia e ha conquistato la quarta tappa della '...... ma c'era ild'Italia e il mio interesse era focalizzato suld'Italia. Per scrivere un ... Anche perché scrivere di calcio è bello, ma scrivere diè meglio, almeno per quello che mi ...

Ciclismo, Beppe Conti: "Evenepoel rischia di fare come Pantani. Percorso del Giro d'Italia disegnato male" OA Sport

Per l'ex campione del mondo prima gioia da fine febbraio ROMA (ITALPRESS) - Dopo un'attesa lunga 100 giorni, Julian Alaphilippe riassapora il ...Il Colle delle Finestre è una delle salite più belle delle Alpi. Il capo dei meccanici Astana: "Fondamentali le ruote, io punterei sui copertoncini. E mi porterei almeno due camere d'aria e due bombol ...