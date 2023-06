World Padel Tour 2023 | Tapia e Coello dominano anche al Master di Marbella! Tra le donne trionfano Sanchez Josemaria

(Di domenica 4 giugno 2023) C’è poco da fare, vincono sempre loro, gli alieni Arturoe Agustin. Dopo aver trionfato a tutti i tornei deldisputati finora (8 su 8), i numeri uno al mondo conquistano il trofeoal Marbella(secondo evento di questa importanza nel), dimostrando ancora una volta tutto il loro immenso talento. Tra le femmine è invece arrivato il settimo trionfo stagionale di Ariana Sz e Paula. Perquesta è stata l’ennesima settimana perfetta di questa stagione. Il duo ispanico-argentino ha iniziato con le vittorie nei primi due turni contro Jorge Nieto/Pablo Cardona per 6-1 6-2 e Javier Garcia/Javier Barahona per 6-3 7-5, si ...

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del Tour , con la tappa di Marbella , dodicesimo torneo dell'anno. Il torna in uno dei Paesi in cui è più amato, la Spagna . E lo fa in grande stile, con il secondo Master della stagione

Nel Master di Marbella vincono le coppie che stanno dominando il 2023: Sanchez-Josemaria tra le donne e Coello-Tapia nel maschile.