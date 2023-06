Un Flixbus è finito in una scarpata sulla A16 Un morto e 14 feriti foto

Leggi su agi

(Di domenica 4 giugno 2023) AGI - Una persona è morta e altre 14 sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto intorno alle 4 lungo l'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel territorio di Vallesaccarda, in direzione Napoli. Un autobus con a bordo 38 passeggeri e due autisti èin unae si è ribaltato dopo aver travolto 5 vetture. Sul posto i vigili del fuoco di Cellino e del distaccamento di Bisaccia che hanno recuperato itrasa bordo di varie ambulanze negli ospedali più vicini. Al momento il tratto autostradale è interrotto per consentire i soccorsi anche con un'eliambulanza. Con una gru si sta cercando di sollevare il bus turistico per verificare che non vi siano altre persone coinvolte. La polizia stradale sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tutti i veicoli sono sotto ...