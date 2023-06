Ttregua tra governo e l' Europa sul Pnrr | Caso chiuso

(Di domenica 4 giugno 2023) SulBruxelles cerca il dialogo, abbassando i toni con Roma ma tenendo alta l'attenzione sui controlli. Sono in corso scambi costruttivi" con l'Italia e "le autorità italiane forniscono ulteriori informazioni ove necessario", fa sapere un portavoce della Commissione europea in merito allo stato delle trattative per lo sblocco della terza rata da 19 miliardi e le modifiche al piano italiano.per il ministro Fitto che assicura: "La valutazione sulla terza tranche si concluderà positivamente". Domani ilpronto a porre la fiducia alla Camera sul provvedimento di riforma dei poteri di controllo della Corte dei Conti.

Pnrr, tregua tra Bruxelles e Roma - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Guerra in Ucraina, più di 400 bambini uccisi dall’inizio del conflitto. Zelensky: “Stanno distruggendo i loro diritti” 31 Mag•18:33 Egitto al lavoro per la tregua tra Israele e Gaza: il conflitto per ...Nubifragi e grandine hanno di nuovo imperversato oggi in Emilia-Romagna. Il maltempo non dà tregua provocando allagamenti e danni. La città di Forlì sferzata da un violento temporale. La pioggia, molt ...