STATS – Torino-Inter | il duello olandese | Schuurs può essere l’erede di De Vrij?

(Di sabato 3 giugno 2023)e De: per un po’ di tempo si è anche pensato che il numero 3 dele il 6 dell’potessero giocare insieme a Milano…e De: per un po’ di tempo si è anche pensato che il numero 3 dele il 6 dell’potessero giocare insieme a Milano. O, più facilmente, che il più giovane sarebbe statoin nerazzurro del più anziano, destinato a chiudere con l’Italia, anche se è proprio notizia di ieri che l’agente di De, Federico Pastorello, ha detto che del rinnovo del contratto del suo assistito si parlerà a fine stagione, che per l’significa aspettare ancora un po’ perché c’è un’importante finale da giocarsi a Istanbul. Nell’attesa di capire quali ...

... che sarà assegnato al miglior giocatore della sfida, sulla base delle analisi evolute di... il suo primo tour indoor nei club che ha toccato le città di Pozzuoli, Firenze,, Milano e ...... Alessio Romagnoli (SS Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta BC), Perr Schuurs (FC) Chris ... La lista è stata sviluppata tenendo conto delle analisi evolute diPerform, realizzate a partire ...... Alessio Romagnoli (SS Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta BC), Perr Schuurs (FC) Chris ... La lista è stata sviluppata tenendo conto delle analisi evolute diPerform, realizzate a partire ...

Torino-Inter, in arrivo la sfida numero 158: finora 71 vittorie nerazzurre Fcinternews.it

All’Olimpico Grande Torino, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Torino e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Olimpico Grande Torino, Torino e Inte ...Tutti i numeri in vista della semifinale dei playoff di Serie B tra Cagliari e Parma che andrà presto in scena C’è grande attesa per Cagliari-Parma, uno dei match più intriganti della fase finale dell ...