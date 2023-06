Spalletti | la tua impresa non è stata lo scudetto ma averci insegnato la cultura del lavoro

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 giugno 2023) Caro Luciano, era il settembre del 2021 ed io pensando a te sulla panchina del Napoli subito volsi lo sguardo alla letteratura che mi riportò a Giovanni Boccaccio. Poi ci sono arrivati anche gli altri al filo che vi lega, da Certaldo a Napoli, da Fiammetta allo. Persino all’estero, questa però è un’altra storia che non vale la pena di approfondire. Metà in fiorentino, metà in napoletano, l’Epistola di Boccaccio segnò il principio del suo genio letterario, la prima opera che unì due mondi agli antipodi ma che segnò Napoli come terra promessa, come centro di gravità artistica. E tu arrivasti da noi e noi ti guardammo come si guarda un quadro che ci attrae ma non ne cogliamo ancora il significato; non riusciamo a portare lo sguardo oltre il soggetto, non ci soffermiamo sulle sfumature piuttosto analizziamo la cornice. Tu questo lo hai colto dal primo giorno, il ...