LIVE – Parma-Cagliari 0-0 | semifinale ritorno Playoff Serie B 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 3 giugno 2023) Ladi, match dello stadio Ennio Tardini valevole per ildelladeidel campionato italiano di. Gli uomini guidati da Fabio Pecchia, dopo la sconfitta nella gara di andata della Unipol Domus, hanno assolutamente bisogno di vincere per raggiungere la finale. I ragazzi di Claudio Ranieri, dal loro canto, vogliono consolidare il vantaggio acquisito per andare a giocarsi ilinA. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di sabato 3 giugno, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SITO ...

... missione completamente opposta per ildi Pecchia, che può accontentarsi di un semplice 1 - 0 nei tempi regolamentari per ribaltare il verdetto della Unipol Domus per andare avanti, grazie al ...Dove vedere- Cagliari in tv e streaming Il match- Cagliari sarà visibile su Sky ... Inoltre anche in questa stagione il campionato di Serie B sarà visibile anche su Helbiz, ...In Serie A tre incontri per l'ultima giornata: alle 18.30 Torino - Inter mentre alle 21 Cremonese - Salernitana ed Empoli - Lazio mentre in B il secondo ritorno di semifinale trae Cagliari. ...

Parma-Cagliari, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Parma-Cagliari è la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B 2022-2023: si gioca oggi, 3 giugno 2023, alle ore 20:30 allo stadio Ennio Tardini e ...PARMA. Questa sera allo stadio “Tardini” in campo il ritorno delle Semifinali dei Playoff di Serie B, il Parma ospita il Cagliari e la vincente sfiderà nella finalissima che vale la Serie A il Bari.