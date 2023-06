L’Amica Geniale prima puntata | trama e anticipazioni 3 giugno 2023

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 3 giugno 2023). Da sabato 3torna su Rai 3 in replica lastagione della serie tv tratta dai best seller di Elena Ferrante. Ecco di seguitodel primo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGepisodio 1 Le bambole. Siamo negli anni 50, a Napoli. Elena e Lila, due bambine molto diverse tra loro, giocando si avvicinano e imparano a conoscersi. Ed è proprio in un pomeriggio di gioco, che nasce un’amicizia destinata a durare tutta la vita. Quando Lila, la persona più importante della sua vita, sembra aver fatto perdere le proprie tracce, Elena Greco accende il computer ...