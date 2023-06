La rivelazione di Pagliuca commuove tutti | che messaggio a Vialli

(Di sabato 3 giugno 2023) Il bellissimodi Gianlucache: un riferimento a Gianlucae alla loro ex squadra Gianlucaè stato uno dei migliori portieri della storia del calcio italiano. Ha legato in modo indissolubile il suo nome alle maglie di Sampdoria, Inter, Bologna e Ascoli. E anche della Nazionale italiana, con la quale è arriva terzo a Italia ’90 e soprattutto secondo a USA ’94, dopo aver giocato da protagonista la competizione terminata con la sconfitta col Brasile ai rigori. Quella diè stata una carriera bellissima, che gli ha permesso di conquistare diversi successi in Italia e in Europa, giocando in squadre straordinariamente forti. Su tutte, la Sampdoria di Mantovani che per anni deliziò il calcio europeo con una serie di ...

