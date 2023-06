Sassuolo-Fiorentina 0-1 LIVE | Cabral porta avanti i viola

(Di venerdì 2 giugno 2023) Al Mapei Stadium, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moe cronacaAl Mapei Stadium,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023.

Al Mapei Stadium, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium,si affrontano per la 38esima giornata della Serie A ...Rogerio Oliveira da Silva, giocatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro laRogerio Oliveira da Silva, giocatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN. PAROLE - "Sono felicissimo dello spazio avuto ogni anno. Il mio sogno è arrivare in Nazionale, ci sono ...Commenta per primo Èil match che aprirà l'ultimo turno della Serie A 22/23. Una sfida che tra due club che hanno poco da chiedere. Anzi, i viola di Italiano hanno la testa solo alla finale di ...

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro la Fiorentina: "Dionisi Manca solo la firma. C'è già un accordo ...45+1' - FINE DEL PRIMO TEMPO! Squadre sullo 0-0! 45*1' - Pinamonti rischia di punire la Viola proprio nel recupero ma il suo tiro è fuori. 45' - Dato un minuto di ...