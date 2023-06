Nations League donne | peccato Italia Avanti 2 - 1 subisce la rimonta Usa

... le azzurre subiscono il prepotente ritorno delle campionesse olimpiche degli Usa e cedono 3 - 2 nella terza giornata della prima settimana delladonne in corso ad Antalya. La partita ......" Sky Sport Arena e in streaming su Now Italia " Turchia (telecronaca Stefano Locatelli e commento Rachele Sangiuliano) FOTOGALLERY %s Foto rimanenti volley Le convocate di Mazzanti per la...In Aggiornamento: In Aggiornamento Antalya (Turchia). Seconda sconfitta consecutiva per l'Italia nella Pool 1 di Volleyball2023. Dopo il ko con la Polonia, le azzurre si sono arrese agli USA al tiebreak (16 - 25; 25 - 14; 25 - 22; 20 - 25; 9 - 15) nella sfida valida per la quarta giornata del girone della ...

Nazionale, i convocati di Mancini per la Nations League fanno discutere Milan News

Nella terza partita della Pool di Antalya la squadra di Mazzanti superata al tie break 2-3 (16-25; 25-14; 25-22; 20-25; 9-15) da Retke e socie dopo un match che ha cambiato rotta più volte ...Le azzurre a corrente alternata, dopo un brutto primo set si portano in vantaggio ma poi devono arrendersi sotto i colpi delle attaccanti di Kiraly. Finisce 2-3 (16-25; 25-14; 25-22; 20-25; 9-15) ...