La situazione attuale della Continuità Assistenziale nella provincia di Bergamo

(Di venerdì 2 giugno 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera sul. L’annunciata chiusura di numerose postazioni di, in questi giorni, ha riportato l’attenzione sulla difficoltàmedicina territoriale. La difficoltà, lo sanno tutti, nasce dalla carenza di medici di medicina generale. Tutti hanno detto la loro, ma nessuno ha dato retta alle proposte concreteprofessione, da sempre sul tavolo e accolte troppo spesso con disinteresse. Proviamo a capire quali sono i problemi e quali risposte sono state date. 1) Mancano i medici, in generale, mancano i medici di medicina generale in particolare. Si è risposto aumentando i posti a medicina: gli effetti li vedremo tra 10 anni. Si è risposto aumentando i posti al corso di formazione specifica in medicina generale: i posti sono stati coperti solo parzialmente e i ...

Lille 66, Rennes 65, Monaco 65 e Lione 62: questa la. Il Lione di Laurent Blanc è praticamente spacciato. Deve espugnare un campo difficile come quello di Nizza e sperare in una ...... che ha vissuto in prima linea gli anni duri del conflitto e che vede il periodopiù come ... La Brexit ha riportato un'attenzione generale sulladella regione. Ma in Irlanda del Nord, ...... sarà occasione, per la stampa e per le istituzioni, di assistere alle lavorazioni che hanno coinvolto l'area, e di interloquire con gli attori che determinano l'. E' previsto un ...

Conselice, la situazione attuale e perché è uno dei comuni più ... Geopop

L'assessore Monni: "Attivo il cantiere ad Avane in località Cortaccia, di prossima partenza il cantiere di Nodica. Intanto è stato finanziato un nuovo progetto per Avane del valore di oltre 1,5 milion ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...