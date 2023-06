Ag Meret | “A Napoli è contento | credo che rimarrà anche l’anno prossimo”

- Sampdoria(4 - 3 - 3):; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti. SAMPDORIA (3 - 4 - 1 - ...TOP: Caputo sfida Immobile! Sì a Zaccagni e Cambiaghi FLOP: Stojanovic meglio tenerlo fuori RISCHIATUTTO: Vecino è pronto a stupireNAPOLI - SAMPDORIA domenica ore 18:30(4 - 3 - 3):; Di ......non ci sarebbe certo da stupirsi sedovesse concludere la gara con la porta inviolata. Il No Goal oscilla tra l'1.82 di LeoVegas all'1.88 di StarCasinò Bet (1.87 su Snai). LE QUOTE DI- ...

Pierluigi Gollini ha perso una scommessa con Tommaso Starace e ha, poi, pubblicato un'immagine sui social. È arrivato a Napoli nello scorso mercato estivo, per coprire il vuoto lasciato da Salvatore S ...Grandissima stagione per Alex Meret, il numero uno del Napoli ha fatto ricredere tutti i tifosi azzurri che dubitavano delle sue qualità con ottime prestazioni. Nonostante ciò, il portiere non ha anco ...