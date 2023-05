Taekwondo | Mondiali Baku 2023 | Simone Alessio oro negli 80 kg maschili

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Straordinarioaididi. L’azzurro ha vinto la medaglia d’oro-80 kg alla Crystal Arena della capitale dell’Azerbaigian, imponendosi sui tatami azeri contro lo statunitense Carl Nickolas per 0-0 2-1. Il campione europeo in carica e leader della graduatoria olimpica nella sua categoria di peso, in uno degli appuntamenti chiave per i passi olimpici, ha prima battuto il cinese Tang, quindi il croato Nikolic, poi ai quarti il sudcoreano Park e infine in semifinale il colombiano Miguel Trejos Salas, Per l’azzurro si tratta del secondo oro iridato dopo quello conquistato quattro anni fa a Manchester, quando gareggiava nei -74 kg. SportFace.

BAKU (AZERBAIJAN) " Si chiude con l'amaro in bocca per gli azzurri la seconda giornata deidia Baku. Dell'Aquila, Smiraglia e D'angelo si fermano infatti a un passo dalla conquista del podio. Senza dubbio a mancare è soprattutto Vito Dell'Aquila, campione olimpico e ...Si ferma ai quarti di finale il cammino del campione olimpico Vito Dell'Aquila nella categoria - 58 kg aidiin corso alla Crystal Hall di Baku. Dell'Aquila aveva debuttato con un successo ai 32/i di finale per 2 - 0 (10 - 4, 10 - 6) su Mahdi Khavari, rappresentante del Team dei ...Niente da fare per Vito Dell'Aquila aidi Baku 2023 di. Impegnato nella categoria - 58 kg, l'azzurro campione olimpico a Tokyo si è fermato ai quarti di finale, battuto dal giordano Mahmoud Altaryeh per 16 - 4 nel primo ...

Mondiali taekwondo, Simone Alessio è oro nei -80kg - Sport Agenzia ANSA

Il 23enne azzurro Simone Alessio ha vinto la finale della categoria -80 kg dei Mondiali di taekwondo a Baku. Nella sfida per l'oro ha battuto l'americano Carl Alan Nickolas. (ANSA). (ANSA) ...L'azzurro Simone Alessio si è qualificato per la finale della categoria -80 kg dei Mondiali di Taekwondo a Baku, battendo in semifinale il colombiano Miguel Trejos Salas per 0-0, 4-2. (ANSA) ...