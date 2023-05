Il valore di Twitter più che dimezzato da quando l’ha comprato Elon Musk | il tonfo nei conti di un investitore

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ildiè oggi appena un terzo di quello pagato daper l’acquisto del social network lo scorso ottobre,il miliardario aveva pagato 44 miliardi di dollari per assicurarsi la piattaforma, dopo un tira e molla durato settimane. A renderlo noto è uno degli investitori rimasti in questi otto mesi, il gruppo finanziario Fidelity nel proprio report sui risultati finanziari trimestrali citato dal Guardian. Il gruppo, al momento della transazione, possedeva 20 milioni di dollari in azioni di. Oggi, valgono appena 6,6. Un calo drastico che arriva dopo grandi modifiche volute dal nuovo proprietario al funzionamento e alla struttura interna del social. Dei 44 miliardi iniziali, quindi la società che oggi si chiama X Holding Corp varrebbe solo 14,75 miliardi ...

Ildiè oggi appena un terzo di quello pagato da Elon Musk per l'acquisto del social network lo scorso ottobre, quando il miliardario aveva pagato 44 miliardi di dollari per assicurarsi la ...... ma da soli rappresentano lo 0,68% del numero totale di regali e l'1,5% deltotale di questi ... soprattutto per quanto riguarda la miocardite..: https://.com/benireiser/status/...A dichiarare la riduzione die' stato lasset manager Fidelity, che possiede una quota die che per la terza volta riduce ildella sua partecipazione. Secondo il fondo la quota ...

Il valore di Twitter più che dimezzato da quando l'ha comprato Elon ... Open

Tomaso Montanari e Roberto Di Pietra all'iniziativa effettuata questa mattina nell'aula magna Virginia Woolf dell'Università per stranieri ...I numeri li ha forniti una delle società che ha finanziato l’acquisizione ad ottobre 2022. Ma Musk ha spesso ribadito che il prezzo d’acquisto era elevato ...