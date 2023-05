San Marcellino | al via i festeggiamenti | ieri in centinaia per l’intronizzazione

C'è una storia importante dietro il centro culturale SMacc,, Arte, Cultura, Creatività che inaugura in Via Cairoli. Ed è quella della decennale esperienza dei laboratori di, dell'attività artistica dalla pittura, alla musica, ...Villa De Santis - Strada di1 (ingresso pedonale) parcheggio via dei Gordiani 5 Mercato Insieme di Centocelle, Viale della Primavera, 4 Mercato Casilino 23, via Francesco Ferraioroni s.Villa De Santis - Strada di1 (ingresso pedonale) parcheggio via dei Gordiani 5 Mercato Insieme di Centocelle, Viale della Primavera, 4 Mercato Casilino 23, via Francesco Ferraioroni ...

San Marcellino, incontro e creatività La Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il Comune di Napoli ha disposto un dispositivo temporaneo di sosta in Largo San Marcellino per le riprese de l'Amica Geniale.