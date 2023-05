In Turchia hanno vinto Erdogan e la paura del cambiamento

(Di lunedì 29 maggio 2023) «Con questa vittoria si è aperta la porta del secolo della» ha detto il presidente Recep Tayyipdurante i festeggiamenti per la rielezione, riferendosi al centenario della fondazione della Repubblica che cade il prossimo 29 ottobre. Dunque, nessuna sorpresa né sorpassi dell’ultima ora: il regno di, che ormai può a buon diritto sorridere nel sentirsi chiamare «sultano», ha superato la più difficile delle prove elettorali e si avvia alla terza decade senza particolari scossoni. Il parlamento aveva risentito poche settimane prima dell’incremento dei deputati dell’opposizione, con l’Alleanza popolare formata dall’Akp die altri partiti di estrema destra e islamisti, che avevano sì ottenuto la maggioranza ma con appena 322 parlamentari su 600 (numero insufficiente per potere eventualmente ...

Erdogan rieletto con il 53,41% dei consensi. Rimarrà in carica fino al 2028 - Joe Biden si congratula con Erdogan - Joe Biden si congratula con Erdogan RaiNews

Intervista alla docente e autrice di "La Turchia di Erdogan" (Il Mulino) sulla vittoria dell'uomo forte, il fallimento delle opposizioni, le ...