Genova | le foto di un’auto anfibia diventano virali | C' è una jeep in mare

(Di lunedì 29 maggio 2023) Nel fine settimana ha scatenato la curiosità di tanti cittadini e turisti un curioso natante avvistato intra Recco, Sori e Punta Chiappa. Si tratta in realtà di una 'd'acqua', un mezzo anfibio, che in tanti stannografando e riprendendo con dei video che sono stati pubblicati sul profilo de "Il Mugugno Genovese" dove si vede l’insolito mezzo passare tra barche e bagnanti. Il primo impatto con l'immagine fa pensare proprio a un'automobile finita inper una manovra sbagliata, qualcuno con il classico humor genovese ha ipotizzato che si tratti di una nuova strategia utilizzata dai turisti per evitare le consuete code in autostrada.