“È saltato tutto” È sempre mezzogiorno | Antonella Clerici costretta a fermarsi all’ultimo minuto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 maggio 2023), guai per la conduttrice: salta la puntata di ‘è’, il programma di cucina diventato ormai un cult per milioni di appassionati. Il motivo di questa improvvisa latitanza lo ha spiegato la conduttrice che pochi giorni fa è stata al centro di voci che la vogliono ad un passo dall’addio alla Rai. Voci, va detto, e nulla più visto che nessuno in Rai si sogna di perdere un pezzo da novanta comecapace, in pochi anni, di far affermare un programma nato dal nulla e senza alcun tipo di tradizione. >Maltempo, l’annuncio di Mario Giuliacci: le previsioni per il ponte del 2 giungo 2023 Il motivo per il quale la Rai forse mai si priverebbe diè nella sua empatia e incredibile sensibilità che, da ...