VIDEO – Pinnock sorprende la difesa del Manchester City! Gol e highlights della partita

(Di domenica 28 maggio 2023) Il Manchester City chiude la Premier League con una sconfitta in casa del Brentford. Decisivo il gol di Ethan Pinnock che a cinque minuti dalla fine sigla l'1-0. Ultimo appuntamento prima della finale di FA Cup contro il Manchester United, in attesa della finale di UEFA Champions League contro l'Inter.

Brentford beat Premier League champions Manchester City 1-0 in west London on Sunday, but missed out on European qualification by two points.Ethan Pinnock consigned Treble-chasing Manchester City to a final-day defeat as Brentford completed a Premier League double over the champions. Defender Pinnock celebrated signing a new four-year ...