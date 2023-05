Tentano la rapina in una tabaccheria poi danneggiano due auto | il pestaggio della folla prima dell’arresto dei due malviventi video

L'hanno affiancato mentre era in macchina e gli hanno puntato contro una pistola: "Dacci l'orologio". Brutti momenti per l'ex calciatore Alessio Cerci, questa mattina in zona Marconi. In via Giovanni ...Sabato sera, a seguito di chiamata al numero di emergenza, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti in località Ponte San Giovanni per una tentataai danni di due giovani. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno sentito le vittime. Visibilmente scosse, hanno raccontato che erano state avvicinate da due sconosciuti i quali, ...22 Maggio 2023 Cronaca , InEvidenza

Sicilia, “tentano” rapina ma folla li blocca e lincia [Video] Sicilia Live

La scorsa settimana, nella notte tra sabato e domenica, tre persone, mentre stavano andando a riprendere l’auto parcheggiata in via Marina, sono state ...Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Velletri, Gilberto Muscolo, ha condannato con rito abbreviato a 4 anni ...