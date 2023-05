Roland Garros 2023 | Matteo Arnaldi rimonta Galan ed approda al secondo turno!

"E' accaduto ieri era solo ieri". Juan Carlos Ferrero lo ha ripetuto più volte, ad alta voce; con un sorriso ha provato a cancellare 20 anni, il tempo trascorso dal suo trionfo al. Era il 2003 e, dopo la cocente delusione della edizione precedente (quando fu battuto contro pronostico dal connazionale Albert Costa, ndr), Ferrero superò in tre set l'olandese Verkerk ...Atp Tennis Day 2 aled è tempo di grandi esordi per il circuito maschile e femminile. Sul Philippe Chatrier si parte alle 11:45 con il primo match di Wta: Karolina Pliskova , testa di serie numero sedici ...Inizia oggi sui campi in terra rossa di Parigi il, secondo Slam della stagione. Cinque gli italiani in campo nella prima giornata: esordio vincente per Matteo Arnaldi che ha battuto il colombiano Daniel Elahi Galan. Lorenzo Musetti ...

Tsitsipas fatica, Hurkacz e Khachanov passano al 5°. Kokkinakis elimina Evans La Gazzetta dello Sport

Inizia lo Slam sul rosso: il sanremese in campo con Galan, Khachanov passa al 5°, Camila sul centrale. In campo oggi anche Errani, Sonego e Musetti ...Il sanremese ottiene la sua prima gioia nel main draw di uno Slam contro il colombiano con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-0, 6-2 ...