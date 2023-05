Nel ballottaggio è testa a testa tra Erdogan e Kilicdaroglu

Oggi i turchi tornano alle urne per il ildelle politiche. Il presidente in carica, da ... Con una partecipazione molto alta come semprepaese - il 14 maggio e' stata dell'88 per cento -...Oggi i turchi tornano alle urne per il ildelle politiche. Il presidente in carica, da ... Con una partecipazione molto alta come semprepaese - il 14 maggio e' stata dell'88 per cento -...Ilmette difronte i due candidati e non più le liste a loro collegate, che hanno avuto la loro funzione di spintaprimo turno. Si tratta di due candidati molto rappresentativi in ...

Domenica e lunedì 41 comuni al ballottaggio Agenzia ANSA

Primo turno delle amministrative in diversi centri di Sicilia e Sardegna. Le urne resteranno aperte dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle ...Sotto l'Etna fumante, in proovincia di Catania, voteranno 19 comuni - GRAMMA Sono 128 i Comuni chiamati alle urne tra domenica 28 e lunedì… Leggi ...