Lecce | Colombo | 'Questa è un'impresa | non riuscivo a non piangere'

SALVO Ilinvece ha ottenuto in extremis i punti che servivano per conquistare la ... Grazie al rigore diperò non c'è più la necessità di fare tutti questi calcoli, perché la ...Non è escluso che in questa rivoluzione possa rientrare anche, ma al momento ilse lo tiene stretto. Ha segnato 6 gol come Ceesay, meglio di lui solo Strefezza con 9 reti. L'idea è ...Nel lunghissimo recupero arriva invece il calcio di rigore per ilper un tocco di mano proprio di Gytkaer. Al 101' sul dischetto vache trasforma il rigore centralmente salvando ...

L’urlo di Colombo! Il Lecce sbanca Monza al 101’ e si salva La Gazzetta dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Nel caso in cui i veneti e i liguri dovessero arrivare a pari punti, l'11 giugno si disputerebbe una partita secca per stabilire chi rimarrà nella massima serie. Lecce salvo ...