La Russia cerca lo scontro con l' Italia | cosa sa l' ammiraglio Credendino

(Di domenica 28 maggio 2023) Dopo gli attacchi al territorio russo in risposta all'avanzata della Wagner a Bakhmut, dopo lo spostamento di atomiche tattiche russe in Bieloin contemporanea ai denunciati attentati ucraini alle centrali nucleari russe, adesso la tensione si accende anche nel Mediterraneo. È lo stessoEnrico, capo di Stato Maggiore della Marina militarena, a lanciare l'allarme a margine di un evento a Genova: «I russi nel Mediterraneo hanno un atteggiamento provocatorio che non si era mai visto nel passato», denuncia. «Era “normale” nel Mar Baltico ma da noi non c'era. Invece oggisono anche molto aggressivi, con atteggiamenti ostili e questo può essere causa di un incidente ad esempio». Per esempio, prosegue, «un incidente fra due navi militari di due Paesi contrapposti» ...