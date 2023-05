Juve-Milan | gli ultimi precedenti in Serie A VIDEO

Commenta per primo Eccole, Juventus e. Si dovrebbe provare a vincerla per duecentomila motivi ma soprattutto perchè il motivo fa una paura del Diavolo persino alla. E poi perchè l'Europa che non arriva ne fa ancora di più. Non ...Sul big match di questa sera, poi, il titolo è: ', uno spareggio'. Gli altri titoli di giornata: 'La Roma cade a Firenze: conta solo Budapest'; 'La Coppa nella testa'; 'Eurovolata, è ...Con Napoli, Lazio e Inter già aritmeticamente qualificate se la giocano. Albasta un punto a Torino oppure, in caso di sconfitta, deve vincere col Verona o sperare che la Juventus ...

L'Empoli che ha distrutto la Juve sarà difficile vederlo in Veneto, alle 12,30 di oggi quell'Empoli probabilmente lo farà il Verona.In casa bianconera è tempo di ultimare i prossimi addii: in vista dell'estate, tre big hanno già le valigie in mano.