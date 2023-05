Giovanna Civitillo e Amadeus | Ecco Come E’ Nata La Nostra Storia D’Amore!

Non si parla d'altro a Sanremo 2022: l'abito giallo della "first lady"Difficile non notare la moglie di Amadeus seduta in prima fila accanto al figlio José. Un outfit vivace di ...Ospite dell'inaugurazione Amadeus , già presente all'apertura dello spazio di Bari, che ha preso parte al taglio del nastro in videocollegamento insieme alla moglie. La Casa del ...Amadeus beccato in atteggiamenti intimi proprio con non è sua moglieAmadeus ha conosciuto sua mogliequando quest'ultima era una professoressa del suo ...

Amadeus festeggia un record con Giovanna Civitillo: cosa farà dopo ... Tvpertutti

Lo scoop di Fiorello sulla possibilità che Amadeus non sia il conduttore di Sanremo 2024 ha scatenato il caos. La Rai ha reagito prontamente e il conduttore di Viva Rai 2 ha svelato ...Lo showman scombussola il suo "Viva Rai2!" riportando che cosa gli ha confidato il suo grande amico e conduttore. Per il quale nel 2024 sarebbe la quinta volta all'Ariston ...