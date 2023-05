Calvo | «Il direttore sportivo Juventus? Non c’è stato alcun veto da parte di Allegri»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 28 maggio 2023) Francesco, responsabile area sportiva della, ha rilasciato dichiarazioni a Dazn. Penalizzazione “Ci siamo espressi fin dall’inizio in maniera molto chiara. Riteniamo di essere stati puniti ingiustamente, riteniamo che non c’è stata proporzione, abbiamo cominciato i vari processi accusati di aver violato un articolo e ne siamo stati condannati per un altro. Ormai è acqua passata, ormai è definitiva”.e il“L’allenatore viene interpellato quando si fanno delle scelte, siamo un gruppo di lavoro. Con l’allenatore condividiamo tutto, ci parliamo di continuo, c’è confronto sempre positivo. Non c’ènessundasua”. Giuntoli “Ho visto tanti nomi. Abbiamo le idee chiare, prima della fine della stagione ...