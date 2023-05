Top&Flop Inter-Atalanta 3-2 | Lukaku devastante | Djimsiti soffre troppo

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Un’spavalda, piena di voglia di giocare e di vincere e capace nei primi 3 minuti di segnare due gol, batte un’che supera bene lo shock iniziale, riesce a segnare due gol, ma che ha anche soffertole scorribande offensiveiste. La partita è terminata 3-2 con gol die Barella, con un destro al volo violentissimo, Pasalic accorcia per la Dea e poi Lautaro firma il 3-1 su assist di Brozovic, anche se è quello che ha fattoa centrocampo ad aver creato l’occasione. Nel finale segna Muriel ma ètardi. I top del match Il migliore in campo è per distacco Romelu, un centravanti che se fosse in questo stato di forma per buona parte dell’anno sarebbe forse il migliore centravanti al mondo. Fa per sé e per gli ...