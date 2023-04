Il preoccupante sovraffollamento delle carceri a Roma

(Di sabato 29 aprile 2023) AGI - “La dicitura corretta è Garantepersone private della libertà personale, questo perché oltre allela competenza è sui Centri per i rimpatri di Ponte Galeria, sulle persone in trattamento sanitario obbligatorio quindi è più ampio”. Inizia con una precisazione l'intervista a Valentina Calderone, la nuova Garantepersone private della libertà personale diCapitale, nominata dall'Assemblea lo scorso 16 marzo: “La mia elezione è stata la prima dall'istituzione del Garante perché è cambiato il regolamento. Prima la nomina era fatta direttamente dal sindaco e adesso c'è l'ok dell'Assemblea capitolina. Questo dà ulteriore forza alla figura del Garante e al suo ruolo”. Con l'AGI Valentina Calderone traccia un bilancio di queste prime settimane di lavoro. “Il primo mese è stato di avvicinamento ...

Valentina Calderone, la nuova Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale, racconta all'AGI i problemi che devono ancora essere affrontati e fa un bilancio delle prime setti ...Nel video l’intervista ad Elia De Caro, Presidente Associazione Antigone Risse, violenze, aggressioni, suicidi e malessere generale sia per i detenuti che per il personale che vi lavora all’interno. Q ...