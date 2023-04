Napoli | bimbo morto dopo malore a scuola | cinque indagati tra cui un pediatra Indagini sul perché il defibrillatore non è stato usato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023) Si era accasciato mentre era con i compagni era a lezione, ma per il bambino di 8 anni ilerafatale. La procura di Torre Annunziata () ha iscritto nel registro degli, con l’ipotesi di omicidio colposo,persone nell’inchiesta sulla morte dell’alunno che si erta sentito male nella palestra della sua, a Sant’Antonio Abate (). Si tratta, sottolineano gli inquirenti, di un atto dovuto per consentire le nomine di periti di parte in vista dell’autopsia della vittima. Secondo quanto riportano oggi Il Mattino e l’edizione napoletana di Repubblica, l’attenzione della procura si è concentrata, per motivi diversi, su une su quattro appartenenti all’organico della. Il primo avrebbe ...