Giro delle Fiandre 2023, maxi caduta prima del Kwaremont. Van Aert si rialza (VIDEO) (Di domenica 2 aprile 2023) Una caduta collettiva ha preceduto l'Oude Kwaremont al Giro delle Fiandre e ha rischiato di compromettere la gara di diversi big. Su tutti Wout van Aert, che però si è subito rialzato e messo in sella. Coinvolti anche Alaphilippe, Stuyven, Matthews, Sagan e Affini, tutti rientrati. Non sembra in grado di continuare invece Tim Wellens, rimasto a terra dolorante. Tutto è nato da una manovra errata di Filip Maciejuk, squalificato. Di seguito, le immagini della caduta. SportFace.

