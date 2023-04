L’inquinamento da jet privati più che raddoppiato in Europa (Di sabato 1 aprile 2023) Secondo un nuovo rapporto di Greenpeace, le emissioni dei jet privati sono aumentate in Europa. Il gruppo ambientalista ha rilevato che i jet privati hanno emesso un totale di 5,3 milioni di tonnellate di CO2 negli ultimi tre anni, con un’impennata del numero di voli da quasi 119.000 nel 2020 a 573.000 nel 2022. Questa Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 aprile 2023) Secondo un nuovo rapporto di Greenpeace, le emissioni dei jetsono aumentate in. Il gruppo ambientalista ha rilevato che i jethanno emesso un totale di 5,3 milioni di tonnellate di CO2 negli ultimi tre anni, con un’impennata del numero di voli da quasi 119.000 nel 2020 a 573.000 nel 2022. Questa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : L’inquinamento da jet privati più che raddoppiato in Europa - purtroppo : Ma siamo sicuri che questa notizia sia vera? Tra l'aeroporto di Brescia (VBS) e quello di Verona (VRN) ci sono 48km… - Stefano0323 : @LaBombetta76 @twinky33 @SteffPy Non c'entra. L'inquinamento di un auto incide in maniera insignificante. Lor signo… -

Gli ambientalisti contro i voli privati, ma i numeri dicono altro Greenpeace riporta un grande aumento di voli privati in Europa e come sempre grida all'inquinamento e annuncia che l'Italia sarebbe al quarto posto per l'uso di jet per ricchi. Addirittura, +64% sul 2022, emissioni equivalenti a mezzo milione di persone e scenari allarmisti da ... Agenzia Spaziale Italiana e Nasa insieme nella prima missione per la salute pubblica ...e la NASA hanno unito le forze per studiare come l'inquinamento ... quindi l'incidenza di alcune patologie in relazione ai diversi ...fornito dall'Asi e uno strumento scientifico costruito presso il Jet ... Inquinamento da jet privati, 572 mila voli in Europa nel 2022 L'aeroporto più utilizzato per l'aviazione privata è Linate, con ... Greenpeace chiede all'Ue e ai governi nazionali di vietare i jet ... vedi anche Cina, tempesta di sabbia su Pechino: inquinamento a ... Greenpeace riporta un grande aumento di voli privati in Europa e come sempre grida all'e annuncia che'Italia sarebbe al quarto posto per'uso diper ricchi. Addirittura, +64% sul 2022, emissioni equivalenti a mezzo milione di persone e scenari allarmisti da ......e la NASA hanno unito le forze per studiare come... quindi'incidenza di alcune patologie in relazione ai diversi ...fornito dall'Asi e uno strumento scientifico costruito presso il...'aeroporto più utilizzato per'aviazione privata è Linate, con ... Greenpeace chiede all'Ue e ai governi nazionali di vietare i... vedi anche Cina, tempesta di sabbia su Pechino:a ... L'inquinamento dei jet privati è più che raddoppiato in Europa Euronews Italiano