Le tre mosse per non arrendersi (Di sabato 1 aprile 2023) "Nessuna resa" sull'emergenza migranti e, soprattutto, sulle ritrosie europee ad affrontare l'ondata prevista di almeno 140mila sbarchi. Leggi su ilgiornale (Di sabato 1 aprile 2023) "Nessuna resa" sull'emergenza migranti e, soprattutto, sulle ritrosie europee ad affrontare l'ondata prevista di almeno 140mila sbarchi.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... galeno851 : Era ora. Il bianco vince in tre mosse..#donnalisi - SocciGianluca : @elonmusk li ha fregati tutti. Prima la spunta a pagamento, poi la sezione For You che premia gli utenti più seguit… - kadei15 : RT @insopportabile: Tramonto in tre mosse. - insopportabile : Tramonto in tre mosse. - Frank_Kaly : @mara_carfagna Gentile MC, si risolvono tutti i problemi della Sanità in tre mosse: abolizione della sanità privata… -