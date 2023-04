La resa di Alcaraz | «Quando Sinner ha vinto quel punto | ho pensato | “è imbattibile”» VIDEO

(Di sabato 1 aprile 2023) L’Equipe celebra Jannikche a Miami ha demolito Carlosin semifinale. Il quotidiano sportivo francese dallo scambio del primo set, definito «il capolavoro dell’anno, e forse del decennio, difficile da eguagliare nei prossimi mesi». Ildasul 4-2 per lui nel primo set, sullo 0-15 con l’italiano al servizio. Inutile descriverlo perché è già scolpito nella posterità delle immagini che inondano i social network come il capolavoro dell’anno, e forse del decennio, che sarà difficile eguagliare nei prossimi mesi. Il fatto che sia statodadopo 25 colpi di racchetta, uno più improbabile dell’altro, da solo riassume uno scontro di cui è stato l’eroe dall’inizio alla fine. La sua vittoria per ko (6-7, 6-4, 6-2) al termine di una ...

Sinner esorcizza Alcazar La Ragione

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono resi protagonisti di uno scambio stellare durante la semifinale del Masters 1000 di Miami, vinta dal tennista italiano in rimonta al terzo set. Durante la second ...Lo statunitense ha parlato di cosa vuol dire affrontare il murciano: “Penso che non ti conceda nulla, quindi devi lavorare molto per vincere, per vincere praticamente ogni punto” Taylor Fritz IL MODER ...