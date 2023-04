Il corteo dei giovani trans a Roma: “Le nostre vite contano“ (Di sabato 1 aprile 2023) Migliaia i giovani e le giovani trans al corteo di Roma per chiedere di superare le “barriere delle discriminazioni” che ancora vivono, chiedendo di accedere alla carriera alias – ovvero la possibilità di usare il proprio nome di elezione nelle scuole e nelle università -, ricordando anche chi ha subito violenza o chi non ha resistito all’odio e all’emarginazione come la professoressa trans Cloe Bianco, morta suicida la scorsa estate. Cloe Bianco, 58 anni, nel suo blog dedicato alle persone transgender ha annunciato la sua morteGli slogan “Le nostre vite contano”. E ancora: “A noi ragazzi trans ci state ammazzando”, l’urlo che arriva dai giovani in piazza. Tante le voci che si ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 1 aprile 2023) Migliaia ie lealdiper chiedere di superare le “barriere delle discriminazioni” che ancora vivono, chiedendo di accedere alla carriera alias – ovvero la possibilità di usare il proprio nome di elezione nelle scuole e nelle università -, ricordando anche chi ha subito violenza o chi non ha resistito all’odio e all’emarginazione come la professoressaCloe Bianco, morta suicida la scorsa estate. Cloe Bianco, 58 anni, nel suo blog dedicato alle personegender ha annunciato la sua morteGli slogan “Le”. E ancora: “A noi ragazzici state ammazzando”, l’urlo che arriva daiin piazza. Tante le voci che si ...

