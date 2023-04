Dumfries | richieste conferme dopo l’Olanda 2023 disastroso

(Di sabato 1 aprile 2023) Ildi Denzelè stato un completo disastro con l’Inter. L’esterno ha giocato spesso da titolare, ma non ha mai convinto nelle prestazioni fornite. Contro la Fiorentina inizierà nuovamente dal primo minuto. SEGNALI – Sono arrivati segnali importanti dalla pausa nazionali per l’Inter. Non solo i gol di Romelu Lukaku, anche i due assist di Denzelconnella sfida contro Gibilterra. L’esterno ha vissuto un, iniziato dall’autogol con il Monza e continuato tra le prestazioni negative con Parma o Spezia. L’unico passaggio vincente da gennaio per il giocatore è stato contro il Lecce il 5 marzo, poi nient’altro. Zero gol segnati, basso contributo offensivo.dimostra paura, non punta mai l’uomo e fatica a trovare il ritmo ...

La dirigenza del Barcellona sarebbe disposta ad accontentare ledel suo allenatore Xavi per provare a portare Denzelin Spagna nella prossima stagione; per convincere l' Inter alla cessione dell'esterno olandese si starebbe pensando ad un'...Marotta e Ausilio - Calciomercato.itCorrea ehanno le valigie pronte e sono in prima linea ... anche se l'assalto al baby danese è complicato considerando le onerosedell'Atalanta) ...Calciomercato, le cifre dell'affare- UnitedPer arrivare al cartellino di Denzel, ... ma non così esagerati se messi a confronto con leavanzate dalla dirigenza dell'Inter ...

Denzel Dumfries verso la cessione e l'Inter va a caccia del sostituto: il nuovo esterno lo 'porta' Edin Dzeko Un addio che sembra già scritto con l'attesa per l'offerta giusta e la caccia al sostituto ...