Canone Rai | Lega presenta proposta per azzerarlo

La Lega ha rilanciato la battaglia per l'abolizione del Canone Rai. Il programma è quello di ridurlo del 20% ogni anno fino a cancellarlo L'amarcord è molto recente. Sul palco di Pontida, in piena campagna elettorale, dopo anni di attacchi all'opinione pubblica, Matteo Salvini e la Lega avevano promesso di proporre di abolire definitivamente il Canone Rai. Un proclama che sembrava essere la classica propaganda, ma che in realtà si è concretizzato oggi, con la proposta di legge a prima firma della parlamentare Mara Bizzotto. La Lega vuole abolire il Canone Rai riducendolo parzialmente tutti gli anni fino al 2028, quando scomparirebbe in maniera definitiva. "Tagliare il Canone Rai del 20% ogni anno, con l'obiettivo di arrivare al suo totale ...

