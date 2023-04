Allarme carta igienica tossica: “Pfas rilevati in 21 marchi”. L’esperto: “Fattore di rischio soprattutto per la fertilità maschile e femminile, ma non solo” (Di sabato 1 aprile 2023) Era nota soprattutto per gli “strappi” e la “morbidezza”. L’era è d’obbligo: ora si è aggiunto un ulteriore motivo di notorietà. Parliamo della carta igienica nella quale un gruppo di ricercatori dell’Università della Florida ha individuato la presenza di Pfas. Le famigerate “sostanze chimiche-tossiche per sempre” sono state rinvenute in 21 marchi commercializzati in America, Europa, Africa. Non sono state comunicate le marche. “La carta igienica dovrebbe essere considerata una fonte significativa di inquinamento idrico, poiché viene scaricata nei bagni ed entra negli impianti di trattamento delle acque reflue”, ha dichiarato il professor Timothy G.Townsend, coordinatore della ricerca. La notizia ha avuto una vasta eco sui media e ha scatenato non poca apprensione in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) Era notaper gli “strappi” e la “morbidezza”. L’era è d’obbligo: ora si è aggiunto un ulteriore motivo di notorietà. Parliamo dellanella quale un gruppo di ricercatori dell’Università della Florida ha individuato la presenza di. Le famigerate “sostanze chimiche-tossiche per sempre” sono state rinvenute in 21commercializzati in America, Europa, Africa. Non sono state comunicate le marche. “Ladovrebbe essere considerata una fonte significativa di inquinamento idrico, poiché viene scaricata nei bagni ed entra negli impianti di trattamento delle acque reflue”, ha dichiarato il professor Timothy G.Townsend, coordinatore della ricerca. La notizia ha avuto una vasta eco sui media e ha scatenato non poca apprensione in ...

