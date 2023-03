Roma: inchiesta crollo Globe Theatre, rischio processo per gestore (Di venerdì 31 marzo 2023) Roma, 31 mar. (Adnkronos) - La procura di Roma chiuso le indagini sul crollo di una scalinata in legno al Globe Theatre, all'interno di Villa Borghese, dove lo scorso 22 settembre restarono feriti 11 ragazzi, poi finiti in ospedale, al termine di uno spettacolo. A rischio processo c'è il legale rappresentante dell'associazione Teatri Roma (Atr). Nel procedimento i pm titolari del fascicolo, Gianfederica Dito ed Eugenio Albamonte, con il coordinamento del procuratore aggiunto Giovanni Conzo, contestano i reati di lesioni colpose, crollo colposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. Per i magistrati, il gestore del ‘Globe' non avrebbe ‘'provveduto a mantenere la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023), 31 mar. (Adnkronos) - La procura dichiuso le indagini suldi una scalinata in legno al, all'interno di Villa Borghese, dove lo scorso 22 settembre restarono feriti 11 ragazzi, poi finiti in ospedale, al termine di uno spettacolo. Ac'è il legale rappresentante dell'associazione Teatri(Atr). Nel procedimento i pm titolari del fascicolo, Gianfederica Dito ed Eugenio Albamonte, con il coordinamento del procuratore aggiunto Giovanni Conzo, contestano i reati di lesioni colpose,colposo e apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento. Per i magistrati, ildel ‘' non avrebbe ‘'provveduto a mantenere la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Indicazioni sempre più positive per gli Avvocati della Juventus, in vista del 19 aprile. Vizi di forma oggettivi su… - capuanogio : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla scambio tra #Pellegrini e #Spinazzola avvenuto nel giu… - vditrapani : Complimenti ad @andreapalladino e a @tpi per l'inchiesta su 'la seconda vita di #Gladio'. Spiragli di luce su zone… - MicioMicione85 : RT @giuseppesiragu1: La Juventus rischia un nuovo filone di inchiesta per le cosiddette partnership I ???? hanno fatto 22 operazioni e l'Inte… - anto6133152272 : RT @capuanogio: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla scambio tra #Pellegrini e #Spinazzola avvenuto nel giugno 2019… -