Monica Bertini scatenata | il bis in bikini manda i fan in ebollizione

(Di venerdì 31 marzo 2023)favolosa, scalda l’atmosfera come non mai lasciando i fan senza parole: che visione pazzesca in costumeè da tempo una delle giornaliste sportive più amate dagli… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... k226xq : Quando fai delle foto togliti gli occhiali da sole,,,, una delle tante,,, - serieB123 : SerieB Costume che fatica a contenerla: Monica Bertini è una bomba - nikky32704095 : RT @dea_channel: un bellissimo ricordo estivo della divina Monica Bertini?????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: un bellissimo ricordo estivo della divina Monica Bertini?????????? - key7720 : RT @dea_channel: un bellissimo ricordo estivo della divina Monica Bertini?????????? -

Riconoscimenti anche per(giornalista e conduttrice Sport Mediaset) e Salvatore Malfitano (giornalista Gazzetta dello Sport). L'attesa è finita, l'evento dell'anno sta per cominciare: ...A seguire, dopo ogni match di giornata, l'appuntamento con Coppa Italia Live, per rivivere gli highlights e tutti i gol insieme ae ai suoi ospiti. MAGIC MIKE - THE LAST DANCE La ...tira fuori dal suo archivio un'altra fotografia irresistibile: quel bikini coi merletti esalta al meglio la sua scollatura. Elegante e sofisticata, misteriosa e affascinante. Non v'è ...

Monica Bertini non si contiene: in costume è davvero devastante CalcioNow

Monica Bertini scatena la fantasia dei fan con i nuovi scatti in costume: la giornalista strappa applausi a scena aperta.A Milano il direttore generale del Cittadella viene premiato come migliore dirigente sportivo della Serie B 2021-2022. Nell'elenco dei premiati, tra gli altri, anche il tecnico del Milan Stefano Pioli ...