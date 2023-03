Milano: Pd, 'felici e orgogliosi per garanzia Comune su centri estivi' (Di venerdì 31 marzo 2023) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - "La notizia di oggi che il Comune di Milano garantirà al 100% anche nel 2023 il servizio dei propri centri estivi, ci rende felici". Lo scrivono in una nota le consigliere e i consiglieri del Partito Democratico del Comune di Milano, aggiungendo: "Siamo anche orgogliosi di aver partecipato a questo successo, insieme al resto della maggioranza, destinando ad essi 500mila euro, tramite un emendamento al bilancio". "L'eccellenza assoluta dei centri estivi comunali milanesi, in termini pedagogici, educativi e ludici -sottolineano gli esponenti dem milanesi- è una risorsa fondamentale che non poteva andare perduta, anche in relazione all'importanza che essa assume nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 marzo 2023), 31 mar. (Adnkronos) - "La notizia di oggi che ildigarantirà al 100% anche nel 2023 il servizio dei propri, ci rende". Lo scrivono in una nota le consigliere e i consiglieri del Partito Democratico deldi, aggiungendo: "Siamo anchedi aver partecipato a questo successo, insieme al resto della maggioranza, destinando ad essi 500mila euro, tramite un emendamento al bilancio". "L'eccellenza assoluta deicomunali milanesi, in termini pedagogici, educativi e ludici -sottolineano gli esponenti dem milanesi- è una risorsa fondamentale che non poteva andare perduta, anche in relazione all'importanza che essa assume nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FamArcobaleno : ?? Siamo felici e orgoglios* di mostrarvi in anteprima lo spot vincitore dei #GiovaniLeoni2023 e premiato ieri sera… - RizzoliLibri : RT @gruppomondadori: #PerfettiOFelici: domani pomeriggio a Milano @StefiAndreoli presenta il suo nuovo libro pubblicato con @RizzoliLibri.… - massyfasulo : RT @FamArcobaleno: ?? Siamo felici e orgoglios* di mostrarvi in anteprima lo spot vincitore dei #GiovaniLeoni2023 e premiato ieri sera a #Mi… - lucatbarone : RT @FamArcobaleno: ?? Siamo felici e orgoglios* di mostrarvi in anteprima lo spot vincitore dei #GiovaniLeoni2023 e premiato ieri sera a #Mi… - lisacchiotta : RT @FamArcobaleno: ?? Siamo felici e orgoglios* di mostrarvi in anteprima lo spot vincitore dei #GiovaniLeoni2023 e premiato ieri sera a #Mi… -