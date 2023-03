La Primavera attesa dal Feralpisalò, mentre U16 e U15 ospitano l’Hellas Verona (Di venerdì 31 marzo 2023) Tornano in campo tutte le formazioni giovanili del Settore Giovanile biancazzurro nel nuovo weekend di campionato che attende i giovani spallini. La Primavera di mister Vito Grieco riparte dal campo della Feralpisalò, nella sfida valida per la 24° giornata del Campionato di Primavera 2, mentre la prossima sfida dell’Under 18 di mister Massimo Pedriali contro il Torino è in programma mercoledì 5 aprile. Impegno in trasferta per la selezione Under 17 di mister Filippo Pensalfini che è attesa dal F.C. Südtirol, con le sole squadre Under 16 ed Under 15 che giocheranno al “G.B. Fabbri”. I biancazzurri di mister Michele Troiano e di mister Massimiliano De Gregorio affronteranno al centro sportivo di Via Copparo i pari età dell’Hellas Verona, nel match valido per la penultima ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 31 marzo 2023) Tornano in campo tutte le formazioni giovanili del Settore Giovanile biancazzurro nel nuovo weekend di campionato che attende i giovani spallini. Ladi mister Vito Grieco riparte dal campo della, nella sfida valida per la 24° giornata del Campionato di2,la prossima sfida dell’Under 18 di mister Massimo Pedriali contro il Torino è in programma mercoledì 5 aprile. Impegno in trasferta per la selezione Under 17 di mister Filippo Pensalfini che èdal F.C. Südtirol, con le sole squadre Under 16 ed Under 15 che giocheranno al “G.B. Fabbri”. I biancazzurri di mister Michele Troiano e di mister Massimiliano De Gregorio affronteranno al centro sportivo di Via Copparo i pari età del, nel match valido per la penultima ...

