Uomini e Donne, flirt in corso tra Eugenio Colombo e una chiacchierata ex gieffina? L’indiscrezione (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo la fine della relazione con Francesca Del Taglia, i siti e le riviste di gossip sono alla spasmodica ricerca di qualche scoop relativo alla vita sentimentale di Eugenio Colombo. Se infatti l’ex corteggiatrice ha trovato già l’amore, l’ex tronista di Uomini e Donne continua a professarsi single. Nei mesi scorsi l’ex volto del dating show di Maria De Filippi era stato paparazzato in atteggiamenti intimi con l’ex gieffina Guendalina Canessa, già ex compagna di un altro protagonista della trasmissione di Canale5, Daniele Interrante. Le foto, che avevano fatto subito il giro del web, avevano causato una reazione in Greta Rossetti, modella milanese che Eugenio stava frequentando in quel periodo. Sebbene Eugenio Colombo non abbia mai replicato a tutto ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 marzo 2023) Dopo la fine della relazione con Francesca Del Taglia, i siti e le riviste di gossip sono alla spasmodica ricerca di qualche scoop relativo alla vita sentimentale di. Se infatti l’ex corteggiatrice ha trovato già l’amore, l’ex tronista dicontinua a professarsi single. Nei mesi scorsi l’ex volto del dating show di Maria De Filippi era stato paparazzato in atteggiamenti intimi con l’exGuendalina Canessa, già ex compagna di un altro protagonista della trasmissione di Canale5, Daniele Interrante. Le foto, che avevano fatto subito il giro del web, avevano causato una reazione in Greta Rossetti, modella milanese chestava frequentando in quel periodo. Sebbenenon abbia mai replicato a tutto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? La Patria non esiste senza il vostro lavoro. Grazie agli uomini e alle donne dell'Aeronautica Militare, una grand… - ProVitaFamiglia : Non esistono 'figli di coppie gay'. Due uomini e due donne non possono avere figli. Esistono bambini di cui coppie… - LaBombetta76 : Perché le donne vivono più a lungo degli uomini spiegato facile @loperatoreOC ?? - Gaedo7 : @ultimora_pol Risoluzione del P.E. del 13 marzo 2012 sulla parità tra donne e uomini nell'UE, è stato votato a magg… - ant_garof : 4? #vestiti da donna invernali a maniche corte (per il giorno non per la sera). Nei luoghi chiusi o gli uomini in m… -