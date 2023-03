Tre squadre di Premier League sono interessate a Lozano (Sun) (Di giovedì 30 marzo 2023) Giocare un’ottima stagione, in Italia e in Europa, significa attirare l’attenzione delle migliori squadre del mondo sui propri giocatori. In questo caso un altro giocatore del Napoli, Hirving Lozano, sarebbe diventato un obiettivo di mercato per tre squadre di Premier League: Chelsea, Arsenal e Newcastle. A riportare la notizia è il Sun, il quale racconta di come Lozano potrebbe essere venduto dalla società al termine di questa stagione. Le due motivazioni, secondo il giornale inglese, sarebbero le poche probabilità del messicano di rinnovare il suo contratto e la prossima scadenza di quest’ultimo, datata 2024. In sostanza, per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, il Napoli potrebbe accettare una delle tre offerte fatte dalle squadre inglesi. Dunque, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 marzo 2023) Giocare un’ottima stagione, in Italia e in Europa, significa attirare l’attenzione delle miglioridel mondo sui propri giocatori. In questo caso un altro giocatore del Napoli, Hirving, sarebbe diventato un obiettivo di mercato per tredi: Chelsea, Arsenal e Newcastle. A riportare la notizia è il Sun, il quale racconta di comepotrebbe essere venduto dalla società al termine di questa stagione. Le due motivazioni, secondo il giornale inglese, sarebbero le poche probabilità del messicano di rinnovare il suo contratto e la prossima scadenza di quest’ultimo, datata 2024. In sostanza, per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, il Napoli potrebbe accettare una delle tre offerte fatte dalleinglesi. Dunque, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Arsenal, Chelsea e Newcastle sono a #Lozano che potrebbe essere ceduto dal #Napoli per non rischiare di perderlo a… - Durruti22955773 : @Andre_Dalma @GoalItalia Io abito in Francia e seguo (per forza) la Ligue 1. I tre o quattro giocatori che porteres… - francescorende : @rprat75 Thibs è uno dei migliori allenatori della lega. Anche a me non piace come fa giocare le sue squadre. Ma è… - Shevek14 : @rprat75 @il_Malpensante Beh se sei una prima scelta é nella natura delle cose (e della statistica) finire in un te… - maradoniano1972 : @CorSport Azz stiamo cosi inguaiato ed abbiamo tre squadre ai quarti di champions -